За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС у фейсбуці.
В напрямку Попасної окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.