Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.

