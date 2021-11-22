Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NOS.
"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.
En the making of via @Sikkom050. pic.twitter.com/LTEcnOvAaw— Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021
За інформацією видання, в місті Енсхеде затримано п’ятьох осіб за напади та підбурювання до агресивних дій. У Гронінгені затримали трьох протестувальників.
Krijg zojuist deze video doorgestuurd. pic.twitter.com/SnXzB197ll— Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021
Окрім того, у Тілбурзі кількадесят молодих людей потрощили сміттєві баки в одному з парків.
Як повідомляося, поліція Нідерландів затримала ще вісьмох учасників антикарантинної акції протесту в Роттердамі, яка переросла у масові заворушення. Загалом, за даними правоохоронців, заарештовано 49 осіб.
Раніше у Роттердамі акція протесту проти коронавірусних обмежень переросла у масовий безлад. Щонайменше семеро людей дістали поранення, серед них правоохоронці та журналісти.