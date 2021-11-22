Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Нідерландах одразу в кількох містах почалися заворушення на знак протесту проти запроваджених владою карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NOS.

"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.

За інформацією видання, в місті Енсхеде затримано п’ятьох осіб за напади та підбурювання до агресивних дій. У Гронінгені затримали трьох протестувальників.

Krijg zojuist deze video doorgestuurd. pic.twitter.com/SnXzB197ll — Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021

Окрім того, у Тілбурзі кількадесят молодих людей потрощили сміттєві баки в одному з парків.

Як повідомляося, поліція Нідерландів затримала ще вісьмох учасників антикарантинної акції протесту в Роттердамі, яка переросла у масові заворушення. Загалом, за даними правоохоронців, заарештовано 49 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди першими у Західній Європі відновлюють частковий локдаун

Раніше у Роттердамі акція протесту проти коронавірусних обмежень переросла у масовий безлад. Щонайменше семеро людей дістали поранення, серед них правоохоронці та журналісти.





Фото: твітер / Mario Miskovic