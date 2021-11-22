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Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Нідерландах одразу в кількох містах почалися заворушення на знак протесту проти запроваджених владою карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NOS.

"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.

За інформацією видання, в місті Енсхеде затримано п’ятьох осіб за напади та підбурювання до агресивних дій. У Гронінгені затримали трьох протестувальників.

Окрім того, у Тілбурзі кількадесят молодих людей потрощили сміттєві баки в одному з парків.

Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями 01

Як повідомляося, поліція Нідерландів затримала ще вісьмох учасників антикарантинної акції протесту в Роттердамі, яка переросла у масові заворушення. Загалом, за даними правоохоронців, заарештовано 49 осіб.

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Раніше у Роттердамі акція протесту проти коронавірусних обмежень переросла у масовий безлад. Щонайменше семеро людей дістали поранення, серед них правоохоронці та журналісти.

Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями 02
Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями 03
Фото: твітер / Mario Miskovic

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
    Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
  • Andy Jumeirach
    шукайте сліди кацапських копит...
    жовті жілети прокинулись теж недарма
    знов свинями завоняло у Європі,
    ми - глибоко занепокоєні !
  • дон кихот 77aa8875
    Майдан был тоже кацапами проплачен?
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