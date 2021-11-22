Присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що присутність зовнішніх сил не приносить жодної користі, особливо - таких гравців, як воєнізовані формування на кшталт ПВК "Вагнера".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він заявив у неділю під час виступу в Сенегалі, де Блінкен перебуває з офіційним візитом.

Так, відповідаючи на запитання, чи турбує США присутність Росії в Малі, держсекретар Блінкен підкреслив, що "присутність зовнішніх суб'єктів не приносить жодної користі, особливо таких гравців, як приватні воєнізовані формування на кшталт [Групи] Вагнера, які лише посилюють проблему".

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію в Малі та Гвінеї Блінкен заявив про необхідність демократичних перетворень.

"У Малі є план передбачає проведення виборів навесні, і ці вибори мають відбутися. Ми працюємо з нашими партнерами в регіоні, африканськими інститутами, і партнерами за межами регіону, такими як Франція, щоб підтримати демократичні перетворення в Малі", - сказав він.

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Блінкен також зупинився на питанні про поширення екстремізму і тероризму в Сахелі.

"Нам потрібна безпека, але цього недостатньо. Нам також потрібен розвиток, потрібні більш широкі можливості. Хоча екстремісти будуть завжди, є безліч людей, які вважають, що у них немає вибору, тому що у них немає можливостей. Ми маємо працювати в цьому напрямку, створювати можливості, створювати реальний вибір для цих людей", - заявив держсекретар.