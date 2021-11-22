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Радев, який назвав Крим "російським", переміг на виборах президента Болгарії

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Радев, який назвав Крим "російським", переміг на виборах президента Болгарії
Президент Болгарії Румен Радев легко домігся переобрання у другому турі виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на екзитполи.

Так, опитування, проведені на виході з виборчих дільниць, показують, що Радев отримав від 63% до 65% голосів. Його суперник Анастас Герджиков отримує від 31% до 33%.

Перемога Радева, як зазначають ЗМІ, - добрі новини для коаліції "Продовжуємо зміни", яка раніше у листопаді перемогла на парламентських виборах та підтримала кандидатуру Радева.

Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, за даними ЦВК Болгарії за результатами обробки 99,7% бюлетенів Радев набирає у другому турі 66,69% ​​голосів виборців, Герджиков – 31,83%. Явка виборців становила 24,12%. Разом із Радевим перемагає Ілляна Йотова, яка балотувалася на посаду віце-президента.

Ректор Софійського університету Герджиков визнав, що "Румен Радев та Іліяна Йотова перемагають із великою перевагою". Він привітав їх і висловив сподівання, що Радев та Йотова "виконають свої обіцянки", а песимістичні прогнози самого Герджикова про ситуацію в країні "не справдяться".

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У ході передвиборчої кампанії Герджиков, як зазначається у повідомленнях, обвинувачував суперника у надмірних симпатіях до Росії. Однак, за словами аналітиків, Радев під час першого президентського терміну показав, що такі обвинувачення голослівні.

Як повідомлялося, посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева було запрошено до МЗС України 19 листопада у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії. Останній назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

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Топ коментарі

  • Александр Ивашин 054948b9
    Не стоит украинцам обижаться на победу симпатика России Радева . Большинству болгар фиолетово , что он говорил про Крьім . В Украине , например , много глупостей говорят о Саакашвили и не смущаются , что глупости на 100% совпадают с мнением Кремля . Такова се-ля-ви...
  • Frol Fedoroff
    И эта страна член НАТО ? И член ЕС ? С таким НАТО танки ***** за неделю до Берлина не спеша прикатят
  • Дяди Васи Ученик
    Вспомним, во времена "совка" Болгарию называли шестнадцатой республикой! (Пингвин -не птица, Болгария- не заграница). Ментальность осталась совковая!
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