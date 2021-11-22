Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланнясм на Укрінформ.
За його словами, Росія ще з 2014 року намагається послабити Україну, використовуючи для цього різні методи.
"Головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою... Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А Президент України ставить зовсім інше завдання – робити Україну максимально сильною", - розповів глава МЗС.
На його думку, президент РФ Володимир Путін справді розглядає можливість нової наступальної операції в Україні.
"Чи пустить у дію він цю опцію, залежить від двох факторів: від нашої сили та спокою українців, і від скоординованості та сили дії наших партнерів", - додав Кулеба.
"Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту", – пояснив міністр.
За словами Кулеби, влада працює над обома чинниками.
"Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі", – додав гоова МЗС.