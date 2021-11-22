Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 листопада у світі зареєстрували 396 559 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 396 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 257 840 675 випадки інфікування, з них 396 559 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 168 407 осіб, з них 4 396 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 232,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі і Європі.





