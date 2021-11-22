Міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого", - прем'єр Польщі Моравецький

Польща вважає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може стати прелюдією до "чогось гіршого".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За даними Reuters, опитування, опубліковане польською газетою Rzeczpospolita, показало, що 55% поляків стурбовані тим, що криза на кордоні може перерости в збройний конфлікт.

За словами Моравецького, криза поки ще далека від завершення.

"Те, що розгортається на наших очах, може бути лише прелюдією до чогось набагато гіршого", - сказав він.

Також прем'єр вказав на посилення російської військової присутності біля України, в Білорусі, уздовж російсько-білоруського кордону, а також в Калінінградській області.

"Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", - зазначив Моравецький.

На його думку, ситуація в Афганістані після захоплення влади талібами "може бути використана як наступний етап міграційної кризи".

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Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.