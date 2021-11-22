Мінінфраструктури: проблема дефіциту польських дозволів на автоперевезення винесена на рівень Єврокомісії

Україна просить Європейську комісію допомогти вирішити питання дефіциту польських дозволів та лібералізувати транзитні вантажні автоперевезення з країнами ЄС.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина та заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зустрілись у Брюсселі з генеральним директором DG MOVE Європейської Комісії Генріком Хололеєм для обговорення проблеми.

"Команда Мінінфраструктури неодноразово озвучувала це питання на ключових міжнародних майданчиках. Тепер ми виходимо на рівень Україна-ЄС. Це наше право захищати економічні інтереси України у рамках Угоди про асоціацію — і ми будемо його максимально використовувати. Паралельно ми ініціюємо процес поступового відкриття ринку автомобільних перевезень, зокрема лібералізації транзиту між Україною та ЄС", — заявив Мустафа Найєм.

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У Міністерстві пояснили, що у 2021 році Польща надала 160 тис. дозволів, у той час як 2016 року, коли запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, Україна мала на 40 тис. дозволів більше. Через такі обмеження страждають як українські перевізники, так і міжнародні компанії, що працюють в Україні. До Міністерства інфраструктури вже звернулись "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL.

Мустафа Найєм уточнив, що через Польщу Україна транзитує товари до 12 країн Європи, а товарообіг з ЄС за останні 5 років збільшився на 42%. ЄС став найбільшим торговельним партнером з питомою вагою 40,8% від загального обсягу зовнішньої торгівлі.

Втім щороку перевізники все більше стикаються із штучним торговельним бар’єром, який створюється через дефіцит дозволів на міжнародні перевезення.

"Єдиний вихід з цієї ситуації – лібералізація транзитних вантажних автоперевезень з ЄС. Це може стати нашою новою великою метою у стосунках з Євросоюзом у найближчі роки", - переконаний заступник міністра інфраструктури.

Як повідомлялось, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні розвивають прикордонну інфраструктуру. За 2020 рік відремонтовано 150 км доріг, що ведуть до КПП, ще 600 км зроблять упродовж 2021-2022 років. Також будуть відкриті нові міжнародні пункти пропуску на кордоні з ЄС.