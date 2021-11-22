Судова реформа запрацює упродовж кількох місяців: ми отримаємо очевидні результати найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

Основна мета судової реформи - відновлення довіри громадян до судової гілки влади, і на цьому шляху вже є зрушення.

Про це заявив народний депутат "СН", представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що у липні Верховна Рада ухвалила ключовий для судової реформи закон "Про Вищу раду правосуддя" та внесла зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів", що передбачає новий механізм формування ВРП та добору кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"У першому та в другому випадку діє правило, за якого міжнародні експерти фактично можуть мати вирішальне право, аби не допустити одіозних, несумлінних кандидатів на ці посади", - сказав Веніславський.

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За його словами, вже сформовано Етичну раду, яка займатиметься відбором кандидатів до складу ВРП, а також конкурсну комісію, яка підбиратиме склад ВККС.

"Тепер необхідно, аби протягом кількох місяців було відновлено процес відбору та отримано рекомендації Етичної ради щодо складу Вищої ради правосуддя. А потім ВРП на підставі рекомендацій конкурсної комісії сформує Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Я прогнозую, що протягом кількох місяців відбудеться і перша, і друга подія", розповів депутат.

Після цього, додав він, ВККС розпочне заповнення вакантних посад у судах: "Ми заповнимо вакансії в судах, а діяльність оновленої Вищої ради правосуддя дозволить швидко та ефективно притягувати до відповідальності одіозних суддів, які виносять неправосудні, кон'юнктурні, неправомірні рішення".

На його переконання, у країні достатньо механізмів, щоб антикорупційна діяльність велася ефективно.

"Ми маємо Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є дуже авторитетним і має дуже важливі механізми для формування антикорупційної стратегії та запобігання корупції. Ми маємо Національне антикорупційне бюро, яке проводить досудове розслідування. Ми розблокували діяльність Вищого антикорупційного суду, який має розглядати справи, що готуються Національним антикорупційним бюро. Тобто, загалом, система антикорупційних органів є достатньою для того, щоб ці органи діяли", - зазначив парламентарій.

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Водночас він наголосив на необхідності кількох важливих кроків, пов'язаних зі зміною нормативно-правової бази, зокрема кримінально-процесуального законодавства, яке дасть змогу органам досудового розслідування ефективніше виконувати свої функції.

"Думаю, що ми маємо отримати вже очевидні результати найближчим часом", - резюмував представник Президента у КСУ.