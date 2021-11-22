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Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти "Беркуту" Цикалюка на акції під ОП: "Звільнений понад 2 місяці тому". ДОКУМЕНТ

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Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти "Беркуту" Цикалюка на акції під ОП: "Звільнений понад 2 місяці тому". ДОКУМЕНТ
Екскерівника роти "Беркуту" Руслана Цикалюка звільнили з поліції понад 2 місяці тому. Наказ про звільнення виданий 15 вересня 2021 року за підписом начальника поліції Києва Івана Вигівського.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на одному із новинних ресурсів з’явилася недостовірна інформація: нібито під час мирних акцій 21 листопада цього року підрозділами поліції із забезпечення публічної безпеки та порядку керував колишній командир роти "Беркуту", якому на початку листопада поточного року повідомлено про підозру за перевищення службових повноважень під час розгону мітингувальників на Майдані в листопаді 2013 року", - заявили в поліції.

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"Звертаємо увагу на те, що вказану особу звільнено з поліції 16 вересня 2021 року. Відповідно до цього, під час вчорашніх заходів він не був присутній серед правоохоронців, які забезпечили правопорядок і мирне проведення акції", - додали у відомстві.

Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти Беркуту Цикалюка на акції під ОП: Звільнений понад 2 місяці тому 01

Топ коментарі

  • violator
    вас баранов носом тыкают в то шо вы привели к власти предателей а вы все продолжаете жевать жевачку . ничего не слышу - ничего не вижу - все происки москалей - а Бубочка хороший
  • Анатолий Панасюк
    Пішов на "заслужений" відпочинок. Але ще при здоров*ї і може поїхати на "підробітки" в Москву, де ОМОНОм керує бувший колега по "Беркуту".
  • Герхард
    Прямо как у кацапов "Уволен вчера".

    А командовал полицией под ОП Цикалюк на громадських засадах наверное.

    Хотя, после того, как Ермак командовал войсковой разведкой, уже не удивительно.
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