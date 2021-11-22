За добу від COVID-19 в Києві померли 32 особи, виявлено 358 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявлено 358 хворих на коронавірус (загалом 288 063), зафіксовано 32 летальних випадки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 196 жінок віком від 18 до 92 років, 137 чоловіків віком від 18 до 85 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років і 12 хлопчиків від 3 місяців до 16 років.

Зафіксовано 32 летальних випадки від вірусу (загалом 7214): 15 жінок від 61 до 92 років, 17 чоловіків від 33 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус та 185 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 764 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 245 958).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Дельта+" виявили на Херсонщині

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (83), Оболонському (68) та в Подільському (55).



