Епідзонування України: у "червоній" зоні залишаються Київ і 18 областей, у двох з них показники повністю стабілізувались, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я поновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 22 листопада, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 661. Найвищий рівень захворюваності у Миколаївській області (1 104) та Полтавській області (988).

Водночас у 13 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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За даними за 21 листопада, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 – 64,1 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Цей показник перевищено у Києві та 16 областях.

Також в Україні зайнято 54,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

За даними МОЗ, показники у Києві та 18 областях відповідають "червоній" зоні карантину, у трьох областях - "помаранчевій", у трьох - "жовтій". Разом з тим, у віднесених до "червоної" зони Львівській та Луганській областях повністю стабілізувались всі показники, а в Черкаській, Одеській та Донецькій областях не в нормі лише по одному показнику.