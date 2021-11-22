Деякі країни ЄС вважають, що Україні поки зарано вступати до НАТО, утім, ми зможемо їх переконати, - Данілов

Необхідно переконати деякі країни ЄС, що Україні потрібно вступити до НАТО.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи готова Канада підтримати заявку України на вступ до НАТО Данілов сказав: "Не думаю, що Канаді буде складно підтримати таку пропозицію. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС, та вважають, що це робити поки зарано. Утім, ми зможемо їх переконати й рано чи пізно Україна стане членом Альянсу".

Коментуючи інформацію про так звану "втому" від України, її постійних проблем секретар РНБО зазначив, що перебуваючи в Канаді нічого про це не чув.

"Ні, не було нічого подібного. Я можу із впевненістю сказати, що ми чітко усвідомлюємо де перебуваємо, і що треба робити", - додав Данілов.

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