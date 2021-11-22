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Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі до їхніх країн, - Моравецький

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Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі до їхніх країн, - Моравецький
Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада, після переговорів з главою уряду Естонії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми готові будь-якої миті оплатити повернення мігрантів до їхніх країн", - цитує Моравецького "Польське радіо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький

Зокрема, влада Польщі обговорює цю тему дипломатичними каналами з керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн, зазначив голова польського уряду. За його словами, білоруські силовики перешкоджають поверненню мігрантів, які перебувають на кордоні, до своїх країн.

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Топ коментарі

  • Антон Ищенко
    В жодномі разі!!!! Жодних поступок білоруському фашистському режиму. Самі навезли, хай самі відвозять. І санкцій додати, щоб х"йлу утримання такракана ще дорожче виходило
  • Севирин Арт
    Поляки чи здуріли? Мігранти - проблема бульбофюрера!
  • Sophia-Maria Duglass
    Польша лучше бы оплатила фотоматериалы в сми стран , откуда беженцев везут , про события на границе . Чтобы дикий народ знал - не платите 2500 долларов за такие экскурсии
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