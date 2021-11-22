Карантинні норми в "жовтій" зоні змінять: Як працівники, так і відвідувачі повинні мати повний курс вакцинації від COVID-19

Середній час перебування регіонів у "червоному" рівні епіднебезпеки становить 30-35 днів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні відалось пройти пік захворюваності без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано. Потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватись протиепідемічних норм", - зазначив голова МОЗ.

"Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - додав Ляшко.

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