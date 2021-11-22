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Карантинні норми в "жовтій" зоні змінять: Як працівники, так і відвідувачі повинні мати повний курс вакцинації від COVID-19

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Карантинні норми в "жовтій" зоні змінять: Як працівники, так і відвідувачі повинні мати повний курс вакцинації від COVID-19
Середній час перебування регіонів у "червоному" рівні епіднебезпеки становить 30-35 днів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні відалось пройти пік захворюваності без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано. Потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватись протиепідемічних норм", - зазначив голова МОЗ.

"Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - додав Ляшко.

Також читайте: "Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - Ляшко повідомив, що у червоній зоні карантину пом'якшать правила перевезень у громадському транспорті. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Как же вам хочеться стравить людей, что бы между собой выясняли отношения , оскорбляли друг друга, и не мешали вам осваивать деньги за эксперементы над народом Украины.
  • Антон Ищенко
    Гаєчка за гаєчкою, закручують і закручують. Останнім таке янукович робив......
  • Сергій Хоменко 6860486c
    Люди не поймут до сих пор как их нагибают, а потом будем в зеленой колоть вакцину, а потом сапог на голове мусора будет, но уже будет поздно
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