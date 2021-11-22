Луганщина та Львівщина покидають "червону" зону, - Ляшко

В Луганській та Львівській областях стабілізувались епідеміологічні показники. Ці області покидають "червону" зону.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його сломи, третій тиждень поспіль фіксують зменшення кількості випадків короновірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявив він.

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Міністр додав, що середній рівень перебування регіонів в "червоній" зоні залишається таким, як і весною 30-35 днів.