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У всіх зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта", - Ляшко

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У всіх зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта", - Ляшко
У всіх секвенованих минулого тижня зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта"

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня було проведено секвенування зразків з дев'яти областей України. У результаті секвенування й аналізу отриманих результатів встановлено, що в усіх проаналізованих пацієнтів виявлений штам коронавірусу є штамом "дельта", - сказав він на брифінгу в понеділок.

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Ляшко також повідомив, що наразі в Україні за тиждень у середньому секвенують близько 80-100 зразків.

Він нагадав, що з вересня 2021 року Україна вже має потужність для власного секвенування. Це дає змогу повністю розшифрувати геном вірусу і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють у країні.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Ну эта штоб вы не спрашивали - почему с ростом количества привитых болеют всё больше.
  • Vitia Ma
    В мире от загрязненного воздуха в год умирает 7 миллионов людей! Да это же пандемия куда серьезней коронавируса! Требую закрыть все заводы оллигархов! Но почему то этого не происходит))
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Ну виявили, та що? Скільки з тих, у кого виявили, захворівших. 80 % тих у кого виявлено короновірус, як ви там кажете,хворіють без усяких ознак!
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