У всіх зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта", - Ляшко
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У всіх секвенованих минулого тижня зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта"
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Минулого тижня було проведено секвенування зразків з дев'яти областей України. У результаті секвенування й аналізу отриманих результатів встановлено, що в усіх проаналізованих пацієнтів виявлений штам коронавірусу є штамом "дельта", - сказав він на брифінгу в понеділок.
Ляшко також повідомив, що наразі в Україні за тиждень у середньому секвенують близько 80-100 зразків.
Він нагадав, що з вересня 2021 року Україна вже має потужність для власного секвенування. Це дає змогу повністю розшифрувати геном вірусу і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють у країні.