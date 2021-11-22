Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська

Через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств. В справах майдану призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються.

Про це у Facebook повідомляє адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо нічого не змінити. Якщо суди будуть іти як йдуть зараз. Через два роки всі беркута, слідчі, прокурори у справах:



- по розгону Майдану 30-го листопада 2013 р.;

- по побиттю на Банковій 1-го грудня 2013 р.;

- по штурму Майдану 11-го грудня;

- по січневим подіям на Грушевського;

- по побиттю автомайдану і протестувальників з жовтого автобуса 23-го січня 2014 р.;

- по побиттю, тисняві, 18-го лютого;

- по видачі зброї тітушні 20-го лютого.

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уникнуть покарання. Справи закриють за спливом строків давності. Вироків не буде", - наголосила Закревська.

За словами адвокатки, через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств.

"Це саме ті беркута, слідчі і прокурори, які не втікли. Переважна більшість продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони лишаться на своїх посадах з повним відчуттям безкарності. Безкарності, доведеної в суді. І все це не через те, що "нічого не розслідується". Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п'ять а то і шість років. А через те, що в справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються", - зазначила вона.

"Саме ця нікому не цікава трясина "нічого-не-відбувається" саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених. Саме вона не знаходить ніякого опору суспільства, судової системи, професійної спільноти. Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності. До поразки судової системи і громадянського суспільства. До тріумфу безкарності. Це буде вироком нам. А не їм", - підсумувала Закревська.

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