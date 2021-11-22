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З 9 грудня в Україні розширюють перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації, - Ляшко. ВIДЕО

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В Україні з 9 грудня набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу мова про: працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші). Звертаюсь до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - сказав Ляшко.

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Ляшко как биоробот воплощает планы нелюдей. Ему нас-ть на мнение ученого, лауреата Нобелевской премии, вирусолога, профессора Люка Монтенье, который сказал, что массовая вакцинация в период эпидемии недопустима, она ведет к повышению заболеваемости и смертности, появлению новых более опаных штаммов вируса. Этот ученый удивлен тому что эпидемиологи, такие как Ляшко не говорят правду и он сказал, что сам не будет вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Это говорит ученый с мировым именем, а Ляшко кто и что? Откуда он вынырнул? Какие у него работы и какое научное изыскание? Ноль. И оно нам что-то глаголит.
  • Сергей Ворлог
    У миллионов доз вакцины истекает срок годности, вот и подгоняют стадо на уколы. А как пели что обязаловки не будет.
  • Eugen Mk
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