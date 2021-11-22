Данілов на Галіфакському форумі: Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій

19-21 листопада українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим взяла участь у роботі Halifax International Security Forum у м. Галіфакс, Канада.

У рамках роботи Форуму було проведено низку зустрічей, присвячених обговоренню актуальних загроз та безпековому співробітництву України з державами-партнерами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічей О. Данілов наголосив на важливості консолідації зусиль цивілізованого світу для протидії агресивній політиці РФ та готовності України протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій", - розповіли у відомстві.

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Секретар РНБО України висловив подяку канадським та американським партнерам за всебічну допомогу та підтримку України і висловився за поглиблення безпекової співпраці зі США та Канадою.

"Крім того, українська делегація взяла участь у сесії на тему: "Ukraine: Lіberty On the Line". У форматі Chatham-house було обговорено ситуацію на українських кордонах, важливість просування євроатлантичної інтеграції України для забезпечення безпеки в регіоні, необхідність жорсткої реакції цивілізованого світу на провокації РФ та сповідування солідарної позиції євроатлантичною спільнотою", - додали в РНБО.