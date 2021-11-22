Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину, - Кличко

Київ може вийти з "червоної" зони епіднебезпеки та перейти у "помаранчеву", якщо збережеться позитивна динаміка із захворюваністю на коронавірус.

Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми зараз маємо позитивну динаміку, і я сподіваюся, що якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти до "помаранчевої"", - зазначив Кличко.

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Водночас, за його словами, заповненість лікарень на сьогодні становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні.

"61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", – заявив мер.

Він наголосив, що вакцинація – єдиний захист від коронавірусу.

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