Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Впродовж поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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