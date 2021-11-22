"Як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво з Тіхановською почну вести перемовини", - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що готовий провести перемовини з опозиціонеркою Світланою Тіхановською тільки за умови, що президент РФ Володимир Путін проведе перемовини з Олексієм Навальним.

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи радив йому Путін, як вести діалог з опозицією, білоруський диктатор заявив: "Слухайте, Володимир Путін мені нічого не радив. Ось я з ним зараз більше години говорив, і ніяких порад з його боку по жодному питанню я не почув. Я можу паралель провести - ось як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою (Тихановською. - Ред.) почну вести переговори".

Відповідаючи на питання, чи хотів би він, щоб Путін та Навальний сіли за стіл переговорів, Лукашенко сказав: "Це його проблеми. Я в такі хотілки не граю. Для мене, якщо ви хочете мою точку зору знати, Навальний - це продажна людина. І Путін з ним ніколи не сяде за стіл переговорів. Тому що він не опозиціонер, він зрадник інтересів Росії".

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