"Лукашенко ізолює Білорусь і веде її до безладу": Маас повідомив про підготовку нових санкцій проти білоруської влади

Єврокомісія працює над п'ятим пакетом санкцій проти білоруської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

"Минулого тижня Рада в закордонних справах ініціювала п'ятий пакет санкцій, до якого потрапляють білоруські судді, прокурори та представники служб безпеки, відповідальних за порушення прав людини", - сказав Маас у понеділок під час конференції з питань Білорусі. Його заяву цитує прес-служба МЗС ФРН.

За його словами, "Кремль захищає Лукашенка, тому що бачить у ньому гаранта стабільності, але останні події довели, що він, навпаки, ізолює Білорусь і веде її до безладу".

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Нагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.