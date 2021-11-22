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Вперше в історії українські АЕС працюватимуть на максимальній потужності, - Галущенко

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Вперше в історії українські АЕС працюватимуть на максимальній потужності, - Галущенко
Вперше в історії в роботі знаходитимуться всі 15 енергоблоків українських АЕС.

Українські атомні електростанція у лютому, вперше в історії, працюватимуть на максимальній потужності - 15 енергоблоків. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час Міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Будемо працювати 14-ма енергоблоками, в лютому є можливість увімкнути 15 енергоблок. Такого раніше не було. Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

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При цьому глава компанії "Енергоатом" Петро Котін уточнив, що приблизно з 1 по 15 лютого 2022 року енергоблок на Рівненській АЕС, який зараз виведений в ремонт, буде підключений до системи.

Таким чином, вперше в історії в роботі будуть перебувати всі 15 енергоблоків українських АЕС.

НАЕК "Енергоатом" планував проходити поточний опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

Топ коментарі

  • Dust
    "Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

    тому що просрали вугільну
  • 5 копійок
    Зелень просрала все.
  • Герхард
    Как ЗЕшобла предлагала майнить на АЭС криптовалюту вместо электроэнергии они уже не помнят.

    Как Энергоатом довели до ручки они уже не помнят.

    Как внезапно оказалось, что Украине своей электроэнергии не хватает, они уже не помнят.

    Зато теперь "Впервые на арене!!!", не смотря на то, что раньше без лишней помпы все работало и Украина электроэнергию экспортировала, а не закупала.
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