Вперше в історії українські АЕС працюватимуть на максимальній потужності, - Галущенко

Вперше в історії в роботі знаходитимуться всі 15 енергоблоків українських АЕС.

Українські атомні електростанція у лютому, вперше в історії, працюватимуть на максимальній потужності - 15 енергоблоків. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час Міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Будемо працювати 14-ма енергоблоками, в лютому є можливість увімкнути 15 енергоблок. Такого раніше не було. Ми змінили ставлення до атомної генерації", - сказав він.

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При цьому глава компанії "Енергоатом" Петро Котін уточнив, що приблизно з 1 по 15 лютого 2022 року енергоблок на Рівненській АЕС, який зараз виведений в ремонт, буде підключений до системи.

Таким чином, вперше в історії в роботі будуть перебувати всі 15 енергоблоків українських АЕС.

НАЕК "Енергоатом" планував проходити поточний опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.