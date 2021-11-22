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Суспільство негативно відреагує на законопроєкт про евтаназію, - Корнієнко

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Суспільство негативно відреагує на законопроєкт про евтаназію, - Корнієнко
Українці негативно відреагують на законопроєкт про евтаназію, ця тема навряд збере на референдум необхідну кількість охочих.

Про це перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання чутливе. Не думаю, що з наскоку можна підібратися, треба обговорювати з суспільством - хоча б у форматі соціологічних опитувань", - пояснив парламентар.

Корнієнко не впевнений, що тема збере на референдум необхідну кількість охочих.

"Вона точно не має бути продуктом ані якихось індивідуальних депутатських дій, навіть із партії влади, ані політичних торгів. Вважаю, що думка суспільства буде негативною. Це моє бачення", - додав перший віцеспікер Ради.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Смотря на чью.

    Если это будет эвтаназия ЗЕ, то большинство воспримет позитивно.
  • Петр Александрович 9026e757
    ТАКИЙ ЗАКОН НЕОБХІДНИЙ. Людина має право вибирати .
  • Ан Мур
    Зелені чоловічки:
    Обіцяний інсайд по Олександру Трухіну (нардеп СН). Наші інформатори в поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспіській трасі.
    По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
    По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
    Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить.
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