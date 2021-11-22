Суспільство негативно відреагує на законопроєкт про евтаназію, - Корнієнко
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Українці негативно відреагують на законопроєкт про евтаназію, ця тема навряд збере на референдум необхідну кількість охочих.
Про це перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.
"Питання чутливе. Не думаю, що з наскоку можна підібратися, треба обговорювати з суспільством - хоча б у форматі соціологічних опитувань", - пояснив парламентар.
Корнієнко не впевнений, що тема збере на референдум необхідну кількість охочих.
"Вона точно не має бути продуктом ані якихось індивідуальних депутатських дій, навіть із партії влади, ані політичних торгів. Вважаю, що думка суспільства буде негативною. Це моє бачення", - додав перший віцеспікер Ради.