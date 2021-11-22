"Поїдуть через Донбас. А там хлопці зухвалі": Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон через наплив мігрантів

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белта".

"Ще один момент. Це вже, напевно, більше звернення до поляків. Ви, напевно, чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузню" закриють - прикордонний перехід залізничний. І так далі і тому подібне. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють - будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці зухвалі. Вони їх швидко вишикують" , – сказав глава держави.

"Це я так образно говорю - через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий", - пояснив Лукашенко.

Він констатував, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації.

"Вони намагалися вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми за рахунок тиску на Білорусь та показати, хто винен у проблемах Польщі", - заявив він.

Лукашенко також нагадав, що всередині самої Польщі накопичилося багато проблем, включаючи тему абортів, питання фермерів, а останнім часом і жінки, матері вже піднялися на захист біженців, яких утримують на кордоні.

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"Вони (влада Польщі. - Ред.) говорять про наші вибори. А згадайте, як переміг Дуда (Президент Польщі Анджей Дуда. - Ред.). Там перевага лише в кілька голосів. І це була повна фальсифікація. І якби американці не втрутилися, там була би бійка гірша, ніж... Ось усе, що відбувалося в нас у 2020 році, це було б квіточками... Але американці втрутилися, сказали: стоп, нехай Дуда ще попрацює, потім опозиція прийде до влади.

"Сфальсифікували вибори, поставили на чолі цього Дуду, який побіг уже країнами Балтії, коаліцію якусь збирає від "можа до може" ("від моря до моря") польською мовою. Не буде від "можа до може"!"

Він також заявив, що Польщі просто треба вибити із Євросоюзу фінансування на мільярди, а їм не дають, бо ця країна не відповідає стандартам Євросоюзу.

"І друге – відволікти населення Польщі від тих проблем, які там існують", - зазначив він.

"Ось тому я чесно і відверто кажу, що віддав розпорядження за всіма каналами, щоб не дати їм можливості погратися на Білорусі. На темі кордону та мігрантів", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, з 9 листопада через міграційну кризу було тимчасово призупинено роботу автомобільного прикордонного переходу "Брузги – Кузниця", проте залізничний прикордонний переїзд продовжував працювати.

Польща пригрозила Білорусі закриттям залізничного прикордонного переходу в "Кузниці", якщо Мінськ не стабілізує ситуацію у цьому районі.