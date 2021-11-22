Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського: щоразу це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", - ЗМІ

Телеканал "Дом", створений для мовлення на окуповані території України, отримував негласні вказівки висвітлювати позицію української влади та максимально згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на колишніх працівників телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини, передавала вказівки з написання новин від Офісу Президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах", - пише видання.

"Вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором. Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але, запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", але ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури", - додає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На блогера Бондаренка, який вигукував "Ганьба" Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол: Невідомі зателефонували і заявили про "наслідки"

Про відсутність цензури на "Домі" виданню також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности".

"Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог". Частина вказівок були усними або "і так зрозумілими з позиції Ксенії", керівниці новин", - зазначає видання.

"Працівники мали постійно згадувати в новинах Зеленського, ОП, президентські програми "Велике будівництво", кредити "5-7-9%" та добре відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова", - додає видання.

"Кожен раз це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити", – розповіла одна з колишніх працівниць телеканалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін

"Хтось відкриває трубу – "Дом" їде, хтось відкриває зупинку, як в Росії – "Дом" їде. Зробили метр догори в рамках "Великого будівництва", ми вже дістаємо ці відео з архівів, розказуємо, як по всій країні все розвивається. Фактично, цей канал – прес-служба Офісу Президента. І в жодному випадку ми не згадували Петра Порошенка. Це була якась ідея фікс, що він дуже погана людина", – поділився інший експрацівник каналу.

"Періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах працівники "Дому" називають призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу – до цього він опікувався напрямком Сходу. На початку листопада цього року він пішов з каналу", - додають журналісти.

"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна ?". І він казав, що так", – пригадує колишня працівниця.

"Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко вважає, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом", - резюмує видання.