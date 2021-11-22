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Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники

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Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники
Близько 150 мігрантів намагалися прорватися на територію Польщі білоруського боку. За словами польських прикордонників, напад контролювали білоруські спецслужби.

Про це повідомили у прикордонній службі Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"21 листопада, на ділянці, що охороняється в Дубіче Черкевне, близько 150 агресивних іноземців намагалися прорватися на територію Польщі. Напад на польський кордон контролювали білоруські служби", - сказано у повідомленні пресслужби відомства, опублікованному у твіттері.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада заявив, Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.

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