Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники
Про це повідомили у прикордонній службі Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"21 листопада, на ділянці, що охороняється в Дубіче Черкевне, близько 150 агресивних іноземців намагалися прорватися на територію Польщі. Напад на польський кордон контролювали білоруські служби", - сказано у повідомленні пресслужби відомства, опублікованному у твіттері.
Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада заявив, Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.