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Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук

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Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук
Україна не здійснюватиме подачу води в окупований Крим. Це заборонено всіма можливими регуляторними актами.

Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук під час візиту на Херсонщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - наголосила Верещук.

За її словами, Україна добудовує греблю для стримування води у Північно-Кримському каналі, буівництво завершено на 90%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук розповіла про створення нового органу для реалізації стратегії розвитку Донеччини і Луганщини

Топ коментарі

  • Иннокентий beer
    Коли про це каже ця чорнорота, то треба напружитися.
  • Владимир c2a8b9e2
    А кто задал этот вопрос??? Опять вбросы на реакцию люде по подаче воды врагу!!!
  • Герхард
    «Плевать на регламент, нужен результат»: нардеп-«слуга» Верещук заявила, что украинцам не нужны законы.
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