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"Ви - наша гордість і справжній інтелект нації!", - Зеленський привітав збірну України з шахів із перемогою на чемпіонаті Європи

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"Ви - наша гордість і справжній інтелект нації!", - Зеленський привітав збірну України з шахів із перемогою на чемпіонаті Європи
Президент України Володимир Зеленський привітав чоловічу збірну України із шахів з перемогою в командному чемпіонаті Європи, який відбувся у Словенії.

Про це повідомдяє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер президента.

"Вітаю чоловічу збірну України з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи

Як повідомлялось, чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж. "Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.

Топ коментарі

  • Gal
    А ще чомусь нудота в горлі підходить
  • Gal
    грАсмейтер, блін...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и желудок зубами ловлю))))
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