У Миколаєві підліток за 250-650 грн надавав доступ до фейкового застосунку "Дія", де можна було створити COVID-сертифікат, - прокуратура

У Миколаєві підліток за гроші надавав доступ до фейкового застосунку "Дія", де можна було створити фальшивий COVID-сертифікат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва викрито неповнолітнього на несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що схожий на застосунок "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.

За доступ до сайту мешканець Миколаєва брав від 250 до 650 гривень. Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Російської Федерації, з якого потім підліток переводив кошти на картковий рахунок.

Після оплати він надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано більше ніж тисяча користувачів.

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В результаті санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти.

Наразі вживаються заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатку, притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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