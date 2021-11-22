США стурбовані заявою президента Болгарії Радева про "російський" Крим, - посольство в Софії

Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він називає окупований Крим "російським".

Про це у Facebook повідомляє посольство США в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати, G-7, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, незважаючи на спробу анексії Росією та триваючу окупацію, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід’ємною частиною України і що ми не визнаємо і не визнаємо спроби Росії легітимізувати незаконну окупацію півострова. За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії Румен Радев,на передвиборчих дебатах заявив, що вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що заява Радева - удар по відносинах з Україною.

Радев, який назвав Крим "російським", переміг на виборах президента Болгарії

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