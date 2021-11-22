Українські газосховища можуть стати "газовим сейфом" для Європи, - Шмигаль

Україна готова запропонувати додаткові потужності для транзиту газу в Європу в об’ємі щонайменше 55 млн кубічних метрів на добу.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у "Суботньому інтерв’ю" на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"У нас є транзитний контракт до 2024 року, але ми ведемо перемовини щодо його продовження на 15 років. Такі перемовини ведуться наразі з європейськими партнерами, адже вони, як покупці газу, зацікавлені в тому, аби Україна залишалася надійним транзитером "блакитного палива". Загалом наша газотранспортна система може транспортувати вдвічі більші об’єми газу, ніж зараз законтрактовані. Система для цього підготовлена і вона повністю надійна", — наголосив Прем’єр-міністр.

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Також Шмигаль відзначив, що Україна звернулася до країн ЄС із ініціативою щодо використання українських газосховищ як "газового сейфу" для Європи. Україна історично заповнює свої газосховища на 20-26 млрд кубічних метрів із 33 наявних, а залишок може запропонувати для європейських партнерів. За словами очільника Уряду, такий "газовий фонд" стане гарним стабілізуючим фактором для подолання енергетичних криз.