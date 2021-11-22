На стабільні поставки електроенергії з Білорусі не розраховуємо, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не розраховують на стабільні поставки електроенергії з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Галущенко нагадав, що 21 листопада після триденної перерви постачання електроенергії з Білорусі в Україну знову поновилися.

"Ми не розраховуємо на цей обсяг і тим більше на стабільність. Тому, коли ми рахували прогнозний баланс на осінньо-зимовий період, зокрема на листопад, ми взагалі не розраховували на цей обсяг", - сказав міністр.

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