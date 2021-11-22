"Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться", - Кулеба

Міністерство закордонних справ докладає всіх зусиль для запобігання нападу Росії на Україну, але про залучення іноземних військ на територію України наразі не йдеться.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться. Єдині іноземні війська, які ведуть бойові дії на території України, - це російські війська", - сказав він.

Кулеба також назвав можливий наступ російських військ одним зі сценаріїв, який, безумовно, лежить на столі російського керівництва.

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб йому запобігти, але це не скасовує потребу в максимальному зміцненні нашої обороноздатності, тому що ніколи не можливо повністю передбачити дії Російської Федерації", - зауважив міністр.

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