Замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СЗРУ.
"Служба зовнішньої розвідки України вдосконалює систему кадрового забезпечення відповідно до найкращих практик країн – членів НАТО. Зокрема, в системі Служби створено Тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою", – йдеться у повідомленні.
Натомість, як зазначається, Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до Розпорядження КМУ від 5 листопада 2021 року № 1407-р.
Академія зовнішньої розвідки України – колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників СЗРУ. Раніше носив назву "Інститут служби зовнішньої розвідки України". 5 листопада 2021 року Кабінет Міністрів Розпорядженням № 1407-р ліквідував Академію зовнішньої розвідки України.