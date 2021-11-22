Канада не згортатиме військову підтримку України, - Данілов
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади, передає Цензор.НЕТ.
"Я більш ніж переконаний, що місія не завершиться. Вона триватиме й надалі, а от в якому форматі – це вже питання. У нас з Канадою багато спільного, і ми маємо бути разом", – сказав Данілов.
Також він додав, що в разі потреби Канада може виступити на підтримку набуття Україною повноцінного членства у НАТО.
"Не думаю, що Канаді буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС та вважають, що це робити поки зарано", – сказав Данілов.
Водночас він висловив переконання, що Україні з часом вдасться отримати необхідну підтримку для набуття членства у НАТО. "Ми зможемо їх переконати, і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – наголосив секретар РНБО.
Як відомо, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у Центральній та Західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає наступного року. Якщо до того часу його не буде продовжено – канадські військові залишать територію України.