Іспанія з 22 листопада заборонила в'їзд для невакцинованих українців

Починаючи із 22 листопада, в’їзд до Іспанії з України дозволятиметься лише для громадян, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid 19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів (після спливу 14 днів від дня отримання останньої дози).

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошується, починаючи з 22 листопада не дозволятиметься в’їзд із туристичною метою громадян, які не мають довідки про повний курс вакцинації.

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та більше. Діти віком до 12 років можуть в’їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

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Також починаючи з 22 листопада дозволятиметься в’їзд для невакцинованих громадян (за умови надання довідки про негативний результат тестування на наявність COVID-19 або довідки про одужання), які належать до наступних категорій ("суттєві подорожі"):

• осіб, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;

• власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;

• медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;

• осіб, які здійснюють вантажні перевезення, членів екіпажів морських та повітряних суден;

• дипломатичного та консульського персоналу, співробітників міжнародних організацій, військових формувань, цивільного захисту або гуманітарних місій, з метою виконання посадових обов’язків;

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• студентів, які навчаються в Іспанії або іншій країні ЄС або Шенгенської угоди, та мають відповідний дозвіл на навчання або візу та медичну страховку, та які виключно прямують до країни, де має відбуватися навчання, і якщо в’їзд відбувається під час академічного курсу або не раніше ніж за 15 днів до його початку. У разі, якщо країною призначення є Іспанія та тривалість перебування не перевищує 90 днів, необхідне підтвердження, що навчання відбуватиметься у навчальному закладі, що авторизований в Іспанії та зареєстрований у відповідному адміністративному реєстрі, а навчальний курс реалізується в очній та денній (повного часу) формі і передбачає отримання диплома або сертифіката;

• висококваліфікованих працівників, які прибувають з метою виконання необхідної роботи, яка не може бути відкладена або здійснена дистанційно, а також учасників міжнародних змагань високого рівня, які відбуваються в Іспанії, що має підтверджуватися документально;

• осіб, які документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;

• осіб, які документально підтвердять необхідність в’їзду через форс-мажорні обставини, внаслідок вимушеної потреби або з гуманітарних причин.

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

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Усі пасажири, які мають на меті в’їхати до Іспанії, підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в’їзду, який передбачає щонайменше перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.

Пасажири, які подорожуватимуть у дозволених випадках з України віком від 12 років, які прибувають до Іспанії через повітряні, морські та суходільні пункти пропуску з країн, віднесених до зони ризику, мають надати один із таких документів:

• довідку про отримання повного курсу вакцинації від СOVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm) або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

• діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат тестування на наявність антигенів за 48 годин до в’їзду);

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• довідку про одужання, що визнаватиметься протягом 180 днів та після спливу 11 днів від дня отримання першого позитивного тестування на наявність COVID-19.