Болгарія запевнила, що її позиція незмінна: Крим - український, - Кулеба
Про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не лише словами відреагувати, тому що виклик посла Болгарії до МЗС - це дія в дипломатії, а не слова, і за останні два дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму", - зазначив міністр.
Кулеба додав, що в МЗС розберуться, як рухатися далі в цьому питанні, підкресливши, що вони ніколи не залишатимуть подібні коментарі без відповіді.
Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави. ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.