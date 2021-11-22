Поліція склала адмінпротокол на лідера партії "Демсокира" Гудименка за нецензурну лайку під час протесту на Банковій. ВIДЕО
Про це Гудименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.
На сторінці "Демократичної сокири" у фейсбуці йдеться, що адміністративний протокол було складено за статтєю про дрібне хуліганство.
"Вчора увечері Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової. В той самий час ми бачимо, що представники цієї служби (Нацполіції. - Ред.) здійснили набагато більш жахливий злочин: вони не допускали мирних громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту", - прокоментував Гудименко.
Він пообіцяв звернутися до суду й "запитати, що жахливіше": коли поліція не допускає громадян чи коли коли громадяни нецензурно лаються.