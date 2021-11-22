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Поліція склала адмінпротокол на лідера партії "Демсокира" Гудименка за нецензурну лайку під час протесту на Банковій. ВIДЕО

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Співробітники Національної поліції склали протокол на лідера політичної партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка. Йому закидають нецензурну лайку під час протесту 21 листопада біля Офісу Президента.

Про це Гудименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.

На сторінці "Демократичної сокири" у фейсбуці йдеться, що адміністративний протокол було складено за статтєю про дрібне хуліганство.

"Вчора увечері Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової. В той самий час ми бачимо, що представники цієї служби (Нацполіції. - Ред.) здійснили набагато більш жахливий злочин: вони не допускали мирних громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту", - прокоментував Гудименко.

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Він пообіцяв звернутися до суду й "запитати, що жахливіше": коли поліція не допускає громадян чи коли коли громадяни нецензурно лаються.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Печерский холм
    ​​Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
    Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
    Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
    Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Тільки Майдан і імпічмент.
  • Олександр Дніпро
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