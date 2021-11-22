"Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі", - Кулеба

Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат, разом із Німеччиною та Францією як посередниками.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат, разом із Німеччиною та Францією як посередниками.

"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", - наголосив міністр.

Також читайте: "Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться", - Кулеба