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Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ

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Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ
ДП "Медичні закупівлі України" зробило дашборд з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На сайті можна знайти інформацію, зокрема про:

  • наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
  • ліжковий фонд;
  • кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;
  • медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;
  • наявність ліків для хворих на COVID-19;
  • обладнання для пацієнтів із COVID-19.

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Функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я. Дані оновлюються щодня на основі звітів, які лікарні подають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".

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Топ коментарі

  • Владимир Сливка
    Иными словами от КОВИДа лекарств нету а от остальных туберкулеза,рака,спида,полиемилита и остальных недугов существуют.
    Тем более что со времени КОВИДа люди даже от старости уже не помирают.Всех под одну гребенку гребут.
  • Владимир Сливка
    А що існують ліки?Тоді нафіг вакцинація?
  • Александр Иванов d6cc5f54
    Уже на подходе 2 препарата от ковида, которые подавляют размножение вируса.
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