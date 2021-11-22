Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 можна перевірити онлайн, - МОЗ

ДП "Медичні закупівлі України" зробило дашборд з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України.

Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На сайті можна знайти інформацію, зокрема про:

наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

ліжковий фонд;

кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;

медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;

наявність ліків для хворих на COVID-19;

обладнання для пацієнтів із COVID-19.

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Функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я. Дані оновлюються щодня на основі звітів, які лікарні подають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".