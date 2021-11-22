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Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини від COVID-19 серед підлітків

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Pfizer заявляє про 100% ефективність своєї вакцини від COVID-19 серед підлітків
Компанія Pfizer Inc заявила у понеділок, що її вакцина від COVID-19 забезпечує надійний довгостроковий захист від вірусу серед підлітків віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у понеділок, 22 листопада компанія Pfizer Inc опублікувала результати дослідження, яке проводилося у США серед підлітків від 12 до 15 років. Дослідження проводили понад 4 місяці, результати співставляли ще близько тижня.

Згідно з результатами експерименту, у віковій групі від 12 до 15 років дві дози вакцини мають 100% ефективність проти COVID-19. Відзначається, що це кращий результат, ніж у старших вікових груп.

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У компанії висловили сподівання, що такий результат стане підставою для схвалення цієї вакцини для підлітків з даної вікової групи по всьому світу. У США вакцина Pfizer для підлітків 12-15 років була схвалена у травні Агенцією з продовольства та медикаментів (FDA).

Топ коментарі

  • Alex Alex 25c39bcb
    Как они это проверили, вакцинировали а потом согнали тысячи подростов в стойло и пытались заразить или как ? Ну бред же, просто бред.
  • A San
    А ось графік смертності без вакцин залежно від віку.

  • Asrarim Bobovixh b2ac1bde
    Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел!
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