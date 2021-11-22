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Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

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Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан
Після першого щеплення від COVID-19 люди не роблять друге.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (Києва. - Ред.) першою дозою і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблематика, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять", - зазначив він.

За словами Рубана, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов’язковість другої дози.

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Топ коментарі

  • Vadym Kolomiiets
    Кияни подивились на Європу, яка щепилась і все одно закривається на локдаун і зрозуміли, що ця вакцина повна фігня.
  • Eugen Mk
    А потом и третью, и четвёртую... и десятую.
  • Vitia Ma
    Та белорусы страну уже проср"ли, нечего им соболезновать, они теперь, как и хотели, в СССР
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