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В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, - "слуга народу" Тищенко

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В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, - "слуга народу" Тищенко
У міжнародному аеропорту "Харків" визначили місця для молебню для туристів із мусульманських країн.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з робочим візитом прибув до Харкова. Наразі ми з командою знаходимося на території Харківського аеропорту. Поспілкувалися з керівництвом та, в рамках ініціативи, анонсованої першою Леді Оленою Зеленською, визначили місця для молебню для туристів із мусульманських країн. Поперед наус чекає насичений графік!", - написав Тищенко.

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В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, - слуга народу Тищенко 01

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Топ коментарі

  • Герхард
    А для кацапов ленинский уголок?
  • Власов Сергей b3083465
    Борислав Береза

    2 ч. ·



    Штаааа??? У нас появился новый видный теолог и эксперт по исламу. Встречайте, от создателя "кило телятины за 20 гривен" и "сала по 50 гривен" абсолютно новый уровень религиоведения - молебны в исламе. Саид Исмагилов вы в курсе, что вам определили места для МОЛЕБНА? Если кто-то встретит Николая, то расскажите ему, что в исламе наиболее важными считают 5 ежедневных ритуальных молитв, а молебен - это из другой оперы. И это точно не "какая разница?".

    Молебен (церк. болг. - «молебный», «молитвенный») в православном богослужении - краткое частное богослужение просительного или благодарственного характера (благодарственный молебен) с молитвенным обращением к Богу, Богородице и другим православным святым.

    Хотя, если это попытка отвлечь от скандала с "вагнеровцами", то она крайне глупая и неуклюжая. Вагнергейт этим не перебить.
  • Крэйда Гібсон
    Кувшины еще поставьте там шоб они могли сраки помыть, а то так молиться не комильфо
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