ОБСЄ фіксує розміщення на окупованих територіях забороненої російської техніки

Місія ОБСЄ виявила розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки збройних формувань РФ. Техніка розташована поза місцями зберігання, визначеними в Мінських угодах.

Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 10 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

В ГУР МО зазначили, що порушення з боку ЗФ РФ є очевидним проявом агресивних намірів окупантів

"Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - додали у розвідці.

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