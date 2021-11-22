На Харківщині зросла кількість випадків кермування транспортом підлітками, - прокуратура

Із січня до вересня 2021 року в Харківській області виявили 114 випадків, коли транспортом незаконно керували підлітки.

Про це 22 листопада на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявив прокурор регіону Олександр Фільчаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Більше ніж на чверть збільшилася кількість випадків керування неповнолітніми без прав – до 114 за 10 місяців поточного року. Минулого року такі правопорушення повторно вчинені в 11 випадках, у поточному – у п'яти", – наголосив прокурор.



У 30 випадках, виявлених 2021 року, неповнолітні керували авто в нетверезому стані.

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"У трьох випадках відповідні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складені повторно. Минулого року за цією статтею складено 26 протоколів, у цьому на чверть більше – 35", – сказав Фільчаков.



До суду передали понад 250 обвинувальних актів, пов'язаних із ДТП за участю неповнолітніх.



За даними прокурора, у Харківській області зросла кількість ДТП із загиблими та травмованими дітьми.

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"У поточному році зареєстровано майже дві сотні ДТП за їхньою участю, у яких більше ніж півтори сотні травмовано, вісім загинули", – додав він.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський.