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За 10 місяців в Україні сталося 1 844 ДТП з летальними наслідками, - Венедіктова

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За 10 місяців в Україні сталося 1 844 ДТП з летальними наслідками, - Венедіктова
За 10 місяців цього року в Україні сталися 1 844 ДТП з летальними наслідками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"За 10 місяців у нас зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. - Ред.) Кримінального кодексу. З летальними наслідками - 1844", - зазначила Венедіктова.

За її словами, найбільшу кількість ДТП із загиблими та із загиблими пішоходами зафіксовано в Дніпропетровській області, за нею йдуть Львівська, Харківська та Київська області.

Говорячи про причини ДТП з летальними наслідками, Венедіктова назвала чотири найпоширеніші: "Чотири топ-причини, які нам називає статистика. На першому місці - перевищення безпечної швидкості. Понад 1 тис. загиблих. На другому - порушення правил маневрування. На третьому - виїзд на смугу зустрічного руху. На четвертому - перехід пішоходів у невстановленому місці".

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Смертельні ДТП найчастіше стаються через перевищення швидкості, - Венедіктова .-Дважды два - четыре;Уходя, гасите свет;Сила вся в кефире. Доктор наук продолает удивлять своими открытиями.
  • Ан Мур
    Зелені чоловічки:
    Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
    По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
    По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
    Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
  • Володимир Бурмей
    Смертельні ДТП стаються тому,що є каста недоторканих,яких ніколи не притягнуть до відповідальності,скільки б людей вони не скалічили чи вбили і в якому стані б не були...Вони плюють на ПДР,але найгірше те,що на них рівняється і хоче брати приклад мажорна скоробагата братія...Стає модним,стає престижним гнати п"яним чи обдовбаним поза двісті км по центру міста,і вина в цьому лишень ота с...ка з розкосими очима що називає себе генпрокурором...
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