За 10 місяців в Україні сталося 1 844 ДТП з летальними наслідками, - Венедіктова

За 10 місяців цього року в Україні сталися 1 844 ДТП з летальними наслідками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"За 10 місяців у нас зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. - Ред.) Кримінального кодексу. З летальними наслідками - 1844", - зазначила Венедіктова.

За її словами, найбільшу кількість ДТП із загиблими та із загиблими пішоходами зафіксовано в Дніпропетровській області, за нею йдуть Львівська, Харківська та Київська області.

Говорячи про причини ДТП з летальними наслідками, Венедіктова назвала чотири найпоширеніші: "Чотири топ-причини, які нам називає статистика. На першому місці - перевищення безпечної швидкості. Понад 1 тис. загиблих. На другому - порушення правил маневрування. На третьому - виїзд на смугу зустрічного руху. На четвертому - перехід пішоходів у невстановленому місці".

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