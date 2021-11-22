На саміті в Глазго не оцінили кліматичні зусилля України, - Стефанішина

Зусилля України з протидії кліматичним змінам не були враховані при ухваленні рішень кліматичного саміту в Глазго.

Про це під час круглого столу "Життя після Глазго" заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску. Як наслідок, ми побачили, що на фоні Східної та Центральної Європи, які не були активними у цьому, Україна демонструвала справжнє лідерство у регіоні. Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту", - пояснила вона.

Серед таких несправедливостей Ольга Стефанішина називає "небажання переглядати Україну як країну додатка 2" - тобто визнання як країни, яка є не донором, а реципієнтом фінансової допомоги для реалізації екологічних програм.

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"Ми не побачили бажання більшості країн включатись у такі перемовини", - додала вона.

Серед інших проблем - небажання посилатися у документах саміту на рішення Генасамблеї ООН про невизнання анексії Криму.

"Таке небажання також є політичною позицією. Це підриває світову позицію щодо невизнання анексії Криму, а також впливає на розподіл коштів за ст. 6, що стосується торгівлі квотами. Оскільки Крим є частиною України, це має бути враховано під час розподілу квот", - додала вона.

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